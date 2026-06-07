Мистерията "Меси" в Аржентина

Жесток трус разтърси световния шампион Аржентина броени дни преди началото на Световното първенство по футбол! Селекционерът на „албиселесте“ Лионел Скалони хвърли в паника милиони фенове по света, след като призна за сериозни кадрови проблеми. Макар треньорът да заяви, че не иска да „бие тревога“, той призна пред медиите шокиращата истина: „Много играчи все още не са на 100% готови“ за защитата на световната титла.

Капитанът закотвен на пейката

Най-големият кошмар за Аржентина е състоянието на суперзвездата Лионел Меси. Капитанът, който скоро ще навърши 39 години, изгледа от резервната скамейка победата с 2:0 в приятелския мач срещу Хондурас в Колиж Стейшън, Тексас. Легендарният нападател продължава да се възстановява от мъчителна контузия на бедрен мускул.

„Лео напредва добре, вече тренира частично с тима и това е много добре“, коментира Скалони, цитиран от агенция ДПА. Въпреки оптимизма, все още остава пълна мистерия дали Меси ще запише минути в последната контрола на тима срещу Исландия в средата на седмицата.

Героите от Катар окапват един по един

Меси далеч не е единственият контузен в лагера на шампионите. Железният вратар Емилиано Мартинес също е извън строя и пропусна проверката срещу Хондурас. Стражът счупи пръст миналия месец по време на финала на Лига Европа, в който неговият Астън Вила триумфира над Фрайбург. Няколко други ключови фигури от състава, вдигнал Мондиал 2022, също лекуват травми и са под въпрос за старта на първенството.

Аржентинските медии все пак се опитват да вдъхнат кураж на нацията, като предполагат, че Мартинес ще стисне зъби и ще бъде на разположение за откриващия мач на Аржентина на 16 юни срещу Алжир. Времето обаче тече неумолимо, а Скалони е изправен пред реалната опасност да започне защитата на трофея с осакатен състав.

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