Кристиано Роналдо и Ал-Насър с разгромна победа у дома

Отборът на Ал-Насър победи Ал-Рияд с 5:1 у дома в третия кръг на футболното първенство на Саудитска Арабия.

Кристиано Роналдо и Жоао Феликс отбелязаха по два гола, а един добави бившият играч на Байерн Мюнхен Кингсли Коман. Мамаду Сила се разписа за гостите.

Ал-Насър води в класирането с 9 точки. Ал-Рияд е 13-ти с 3 точки.

С тези два гола Роналдо достига 945 гола в кариерата си, като му трябват само 55, за да стане първият футболист в историята, достигнал числото от 1000 гола в официални мачове.

