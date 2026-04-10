Най-добрите мачове на Боби Михайлов

Борислав Михайлов е поредната голяма фигура в родния футбол след Димитър Пенев и Георги Велинов, която напусна този свят от началото на годината. Нека да припомним неговата паметна кариера, донесла много лични успехи и радост на целия народ през незабравимото американско лято 1994.

За Борислав Михайлов всичко в мъжкия футбол започва през зимата на 1980 година. Дебютът му е е на 8 юни 1980-а при победата с 3:2 над Локо Сф на „Народна армия“, като влиза на терена в средата на втората част.

Тогава е само „Боби“, като му предстои дълъг път, докато стане: „Този фантастичен, този невероятен Боби Михайлов“, който капитан на България слага бронзов медал на врата си от Световното първенство в САЩ ’94.

Ето най-значимите срещи в неговата паметна кариера.

28.09.1983 г.

УЕФА, 1/32-финал,

реванш:

ЛЕВСКИ – ЩУТГАРТ 1:0 (1:1 в първия мач)

1:0 М. Вълчев 89

Вратарят е едва на 20 години, а двубоят остава в историята като „Мача на живота на Борислав Михайлов“. След 1:1 в първия мач на „Некерщадион“, Левски го устройва на препълнения национален стадион в София и нулево равенство. „Това е най-щастливият ден в кариерата ми! Съперникът игра много по-силно, отколкото в Щутгарт. Бяхме длъжни най-напред да пазим вратата си, а след това да търсим победата – сполучихме“, възкликва след срещата треньорът на сините Васил Методиев-Шпайдела. Победата идва благодарение на елегантен гол на Михаил Вълчев в 89-ата минута.

Но по-голяма част от двубоя е „на една врата“ – тази на Левски. А Боби прави спасявания – двойни и тройни, все едно е на тренировка. Малко преди попадението на Вълчев поредна топка е изсипана в пеналта на сините. Алгьовер се извисява и стреля в десния ъгъл. Вече вижда топката в мрежата и вдига ръце, но Боби с невероятен плонж спасява. Кълбото обаче отива в резервата Райхерт, който е на метър-два от голлинията. Той стреля с цялата си злоба, но Михайлов успява да се изправи и с нов плонж да отчае резервата на Щутгарт.

03.06.1984 г.

А група, 30 кръг:

ЦСКА – ЛЕВСКИ 1:3

0:1 Спасов 21, 0:2 Искренов 55, 1:2 Славков 72, 1:3 Пл. Цветков 88

Този мач е от фундаментално значение в историята на Левски. ЦСКА е наложил доминация в първенството и е наредил 4 поредни титли. А вечното дерби на 3 юни 1984 година се явява фактически финал на първенството, защото е от последния 30-и кръг. В него съперниците влизат с равни точки, но червените имат предимството да играят за реми заради по-добрата си голова разлика. Напрежението е огромно и никой наш съдия не се наема да свири двубоя. Викат германец – Дитер Паули, който минава за един от най-добрите европейски арбитри.

Левски повежда с 2:0, ЦСКА намалява в 72-ата минута и яростно търси спасителното 2:2. Пред вратата на сините ври и кипи, сините аха да рухнат. Но на вратата Михайлов не трепва при изстрели на Спас Джевизов и Георги Славков. Армейците остават с 9 души на терена – лидерът им Георги Димитров-Джеки е изгонен, а брат му Динко напуска контузен. Резервата на Левски Пламен Цветков вкарва две минути преди края (и едва 2 минути след като влиза в игра) шампионския гол, чакан 4 дълги години, за крайното 3:1. Титлата се прибавя към спечелените месец по-рано национална купа и купа на Съветската армия – уникален требъл.

31.05.1986 г., Световно първенство, група

БЪЛГАРИЯ – ИТАЛИЯ 1:1

0:1 Алтобели 43, 1:1 Н. Сираков 85

България играе в откриващия мач на Мондиал 1986 в Мексико срещу действащия световен шампион Италия пред 95 хиляди зрители на стадион „Ацтека“. На вратата е Борислав Михайлов, който през лятото на 1985-а е изхвърлен от футбола след финала с ЦСКА (1:2) за купата. Още в 10-ата минута изважда силен шут на Де Наполи под гредата. 5 по-късно Алтобели е изведен сам срещу Боби, който обаче излиза и се хвърля безразсъдно с бутоните напред в краката на нападателя и някак си успява да избие. Е, капитулира в 43-ата минута, когато Алтобели е забравен от защитата и от въздуха пронизва стража – 1:0 за адзурите.

В 60-ата капитанът на Италия Ширея се включва в нападение и е изведен сам срещу Михайлов, стреля силно от 15-ина метра, но Михайлов отразява. В 84-ата минута и 17-а секунда героят от предишния мондиал Паоло Роси овладява в пеналта и стреля коварно по диагонала. Михайлов се разтяга и отразява и 32-секунди по-късно Сираков с глава вкарва в долния ляв ъгъл – 1:1!

17.10.1990 г.,

евроквалификация

РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 0:3

0:1 Н. Сираков 28, 0:2 Н. Тодоров 48, 0:3 Н. Тодоров 76

Съперникът е воден от мегазвезда, играеща в Реал – Георге Хаджи, и включва още 8 легионери от престижни европейски клубове в титулярната си единайсеторка. В нашия тим пък има скандали между Ники Илиев и Христо Стоичков за лентата, а Борислав Михайлов, Наско Сираков и селекционерът Иван Вуцов са нарочени за гонене.

„Преди този мач с Боби бяхме отписани, но Вуцов ни извика. Може би вече бяхме определени за жертвени агънца. Да загубим, което се очакваше, и повече да не бъдем викани – спомня си след време атмосферата около двубоя Сираков. – Вуцов и той бе сложен на пързалката. Много хора очакваха крах на отбора ни, мераклии за нови треньори вече загряваха в София. Искаха да се уверят, че ние, 28-годишните тогава Боби и Наско, вече сме свършили за футбола. Оказа се, че Михайлов стана един от героите на срещата, а аз вкарах първия гол, получил топката на скорост от Стоичков, който най-после заигра, както се очакваше от него.“

Борислав Михайлов пък отчита: „Още помня ударите на Хаджи, Лакатуш, Радучою, Лупеску, много топки извадих, румънският радиокоментатор казал, че съм „професор Михайлов“.

05.07.1994 г., Световно първенство, 1/8-финал

МЕКСИКО – БЪЛГАРИЯ 2:4 след дузпи, 1:1 в ред. вр. и прод.

0:1 Стоичков 7, 1:1 Аспе 18

При дузпите: 1:1 Аспе, 1:1 Балъков – Кампос спасява, 1:1 Бернал – Михайлов спасява, 1:2 Б. Генчев, 1:2 Родригес – Михайлов спасява, 1:3 Боримиров, 2:3 Суарес, 2:4 Леков

Продълженията с Мексико изтичат, резултат на драматичния 1/8-финал е 1:1 и той ще бъде решаван с дузпи. Пред вратата пред сектор Б на „Джайънт стейдиъм“ в Ню Джърси Боби ляга на тревата и покрива лицето си с кърпа. До същата тази резервна врата (б.а. – тя е счупена от мексиканец в хода на двубоя и заменена от домакините). Ясно е, че трябва да се събере. Първата дузпа е за мексиканците, ще изпълнява същият Гарсия Аспе, който в 18-ата минута пронизва Боби. Мексиканецът стреля мощно с левачката, а Михайлов все едно с поглед насочва шута над гредата.

След това Балъков бие в десния ъгъл, а Кампос избива и резултатът остава 1:1. Бернал дълго си наглася топката и си гледа в краката, сякаш за да не разгадае стражът ни къде ще стреля. Той отправя удар вляво от Боби, който плонжира и избива. Първата реализирана дузпа е от Бончо Генчев – 2:1 за България.

Идва ред на Родригес, който се засилва извън пеналта и бие вдясно, но Михайлов сякаш знае точно какво ще направи и улавя топката. Боримиров също е безгрешен – 3:1, а точният удар на Суарес не променя много нещата. Данчо Лечков не бърка и благодарение на спасяванията на Борислав Михайлов за първи път в историята сме сред най-добрите 8 на световни финали.

07.06.1995 г., евроквалификация

БЪЛГАРИЯ – ГЕРМАНИЯ 3:2

0:1 Клинсман 17, 0:2 Щрунц 43, 1:2 Стоичков 45-д., 2:2 Стоичков 65-д., 3:2 Костадинов 70

На мондиала в САЩ през 1994-а България детронира световния шампион Германия – сензационно 2:1 на четвъртфиналите. След двубоя немски коментатори обявяват, че безспорно най-добрият вратар на първенството е Борислав Михайлов. Не му присъждат отличието, но стражът си тръгва с медал.

Съдбата обаче ни събира с Маншафта и в квалификациите за Евро ’96. Германците пристигат надъхани да си отмъщават на „Васил Левски“. На 7 юни 1995 над София се лее дъжд, изобилстват и головете. Клинсман открива рано, а малко преди почивката Щрунц удвоява. Между двете попадения Михайлов на няколко пъти отказва Хайко Херлих, иначе резултатът може и да е по-голям. Все пак Щрунц прави дузпа точно преди почивката и Стоичков е точен за 1:2.

След нея на терена се появява Емил Костадинов, който става и герой на мача – изкарва дузпа, реализирана от Стоичков за 2:2, след което сам бележи. Победата обаче би била невъзможна без геройствата на Боби. Той запазва аванса, като избива кинжален шут на Баслер в долния десен ъгъл. След това пресреща излезлия под ъгъл сам срещу него Клинсман. Германецът стреля от въздуха от упор, Михайлов избива с глава и получава комоцио. Доиграва обаче мача и помага за знаковия успех – за първи път някой обръща Германия от 0:2!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com