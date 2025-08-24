Звезди с голове в Мейджър Лийг Сокър, Меси не игра за Маями

Реализирана от Томас Мюлер дузпа в 14-а минута на добавеното време на двубоя, донесе домакинска победа с 3:2 на Ванкувър Уайткапс над Сейнт Луис Сити в среща от редовния сезон в Мейжър Лийг Сокър.

Ванкувър Уайткапс е трети във временното класиране в Западната конференция на американското футболно първенство с 49 точки.

Голът беше първи в Мейджър Лийг Сокър за Мюлер, като германската звезда записа едва втория си мач с новия си канадски отбор.

Бившият капитан на английския Тотнъм Хюн-мин Сон също се разписа при равенството 1:1 на своя ФК Лос Анжелис като гост на ФК Далас в друга среща от шампионата. ФК Лос Анджелис заема четвърто място в Западната конференция с 41 точки, на 8 зад Уайткапс.

За Сон попадението бе дебютно с екипа на новия му американски тим. Той донесе преднина на гостите от Лос Анджелис в шестата минута на двубоя, а домакините изравниха в 13-ата чрез Логан Фарингтън.

Без аржентинската суперзвезда Лионел Меси Интер Маями завърши наравно 1:1 при гостуването си на Ди Си Юнайтед във Вашингтон. Интер Маями се нарежда на пета позиция в Източната конференция на Мейджър Лийг Сокър с 46 точки. Джаксън Хопкинс бе точен за 1:0 за домакините в 13-ата минута, а тимът от Маями изравни в 64-ата с попадение на 22-годишния Балтасар Родригес.

Старши треньорът на Интер Маями Хавиер Масчерано бе направил осем промени в титулярния състав след победата в предишния мач за Купата на лигата в САЩ. Серхио Бускетс и Луис Суарес влязоха на терена, съответно в 55-ата и 63-ата минута и помогнаха на отбора да контролира играта до края на мача.

Това беше втора поредна година, в която феновете във Вашингтон бяха лишени от възможността да видят Меси. Попадението за Родригес беше първо за аржентинския полузащитник, откакто беше привлечен под наем от Расинг.

