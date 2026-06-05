Левски готви следващия трансфер, взима звезда от Тунис

Левски продължава да работи по селекцията си за новия сезон, а едно от имената, които попадат в трансферните планове на клуба, е тунизийският полузащитник Хусем Тка. Според информации от Тунис „сините“ вече са осъществили контакт с играча и са отправили конкретно предложение за привличането му.

25-годишният халф ще бъде свободен да избере следващия си клуб след края на месеца, когато изтича договорът му с Есперанс. Разговорите между двете страни за нов контракт не са довели до споразумение, след като футболистът е настоявал за по-добри финансови условия, а ръководството на тунизийския гранд не е приело исканията му.

Интерес към Тка е имало и от Израел, но до сделка така и не се е стигнало. Това увеличава шансовете на Левски да се включи успешно в битката за подписа му, особено предвид факта, че столичани няма да плащат трансферна сума.

На „Герена“ търсят подсилване в средата на терена след настъпилите кадрови промени. Георги Костадинов сложи край на състезателната си кариера и пое ръководна функция в клуба, докато Карлос Охене се раздели с отбора. Така опциите пред старши треньора Хулио Веласкес в дефанзивната зона на халфовата линия към момента са ограничени до Акрам Бурас, Гашпер Търдин и Асен Митков.

Именно поради тази причина привличането на опитен полузащитник остава сред основните приоритети на Левски през настоящия трансферен прозорец, а Хусем Тка изглежда като един от най-сериозните кандидати да подсили състава, пише "Тема Спорт".

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