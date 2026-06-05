Франция тръгна към Мондиала със звучен шамар от Кот д’Ивоар

Световният вицешампион Франция допусна неприятна загуба с 1:2 от Кот д’Ивоар в контролна среща дни преди старта на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. „Петлите“ поведоха в края на първото полувреме, но след почивката африканският тим обърна резултата и записа първа победа в историята на съперничеството между двата отбора.

Двубоят се игра в Нант пред повече от 30 хиляди зрители, събрали се да изпратят Франция към световното първенство. Вечерта трябваше да бъде емоционален жест към Дидие Дешан, но се превърна в предупредителен сигнал за отбора му.

Франция поведе в 45-ата минута с красиво изпълнение на Раян Шерки, което даде очаквано предимство на домакините точно преди почивката. След началото на втората част обаче Кот д’Ивоар показа характер и изравни в 53-ата минута чрез Гела Дуе. Голът промени ритъма на мача и постави „петлите“ под напрежение в момент, в който от тях се очакваше да контролират спокойно срещата.

Малко преди края гостите стигнаха до пълен обрат чрез Амад Диало. Футболистът на Манчестър Юнайтед се появи от резервната скамейка и наказа Франция след асистенция на Никола Пепе, който също влезе като резерва. Така смените на Кот д’Ивоар се оказаха решаващи, а френската защита не успя да задържи резултата в последните минути.

Поражението тежи допълнително заради символиката на вечерта. На стадиона в Нант феновете бяха подготвили хореография, посветена на селекционера Дидие Дешан, за когото Мондиал 2026 ще бъде последният голям форум начело на „петлите“. Вместо уверено изпращане към турнира, Франция получи болезнен урок срещу съперник, който досега никога не я беше побеждавал.

Французите ще имат още една възможност да поправят впечатлението преди световното първенство. Тимът на Дешан ще се изправи срещу Северна Ирландия в последната си проверка преди началото на турнира, като след загубата от Кот д’Ивоар този мач вече ще бъде не просто спаринг, а тест за реакцията на световния вицешампион.

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