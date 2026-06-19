Сериозно признание: Нашенец стана треньор в Ла Лига

Сериозно признание за българската треньорска школа! 34-годишният Петър Гайдаров официално става част от щаба на Един Терзич в испанския Атлетик Билбао. Специалистът напусна академията на Байерн Мюнхен в края на миналия сезон, за да направи голяма крачка напред в професионалния футбол. В екипа на Терзич влизат още Себастиан Геперт и легендата на баските Оскар Де Маркос.

Гайдаров има зад гърба си пет успешни години в школата на баварския гранд, където води формациите до 16, 17 и 19 години. Под негово ръководство израснаха таланти като Александър Павлович, Уиздъм Майк и Ленарт Карл. Българинът има ключова роля и в кариерата на германския национал Натаниел Браун, преквалифицирайки го в ляв бек по време на съвместната им работа в Нюрнберг.

В Билбао Гайдаров ще работи с големи звезди, сред които европейските шампиони Нико Уилямс и Аймерик Лапорт. Новият старши треньор Един Терзич (с договор до 2028 г.) вече изрази вълнението си пред феновете:

„Изключително горд и щастлив съм, че поемам Атлетик Билбао. Нямам търпение да стъпя на „Сан Мамес“ и заедно да създадем уникални моменти.“

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