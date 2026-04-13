Виляреал дръпна напред. Победа в Билбао и аванс пред Атлетико

Виляреал затвърди мястото си сред най-добрите в Испания, като спечели с 2:1 при визитата си на Атлетик Билбао и направи още една крачка към участие в Шампионската лига.

Гостите решиха двубоя още през първото полувреме и въпреки напрежението в края успяха да удържат преднината си. Победата идва в точния момент и допълнително засилва позициите на тима в челото. Така Жълтата подводница продължава да държи контрола върху третото място.

Началото бе повече от убедително за Виляреал. Серхи Кардона откри резултата, а малко по-късно Алфонсо Гонсалес удвои и постави домакините под сериозно напрежение още преди почивката.

Атлетик Билбао опита да се върне в мача и стигна до попадение чрез Горка Гурусета в 84-ата минута, което върна интригата в заключителните минути. Натискът на баските се засили, но не доведе до пълен обрат.

В самия край Виляреал дори стигна до трети гол, но той бе отменен заради засада, което остави резултата непроменен. Въпреки това гостите удържаха победата и прибраха ценните три точки.

С този успех Виляреал събра 61 точки и запази преднина от четири пред Атлетико Мадрид, който допусна загуба в кръга. Атлетик Билбао остава в средата на класирането и продължава колебливата си серия, като има само една победа в последните си седем мача.

Мачове от 31-я кръг на футболното първенство на Испания:

Осасуна - Бетис 1:1

Майорка - Райо Валекано 3:0

Селта Виго - Овиедо 0:3

Атлетик Билбао - Виляреал 1:2

От събота:

Барселона - Еспаньол 4:1

Реал Сосиедад - Алавес 3:3

Елче - Валенсия 1:0

Севиля - Атлетико Мадрид 2:1

От петък:

Реал Мадрид - Жирона 1:1

В класирането води Барселона със 79 точки, а Реал Мадрид е на втора позиция със 70. Виляреал е на трето място с 61, пред Атлетико Мадрид 57, Бетис 46, Селта Виго 44, Реал Сосиедад 42 и др.

