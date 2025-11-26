В ЦСКА обявиха голямата цел за сезона

Спящият гигант ЦСКА най-накрая започна да се надига след мъката от миналия сезон и почти половината от този.

Три кръга преди края на есенния дял, Топ 4 е реална цел пред ЦСКА. В тях червените срещат два от преките конкуренти за влизане в първата четворка – третия в момента Локомотив Пловдив, който приемат на 3 декември (сряда), и петия засега Черно море, на който гостуват три дни по-късно, пише „Тема спорт“.

Преди тези два мача предстои визита и на Спартак Варна (29 ноември, събота). Ако армейците спечелят трите двубоя, ще зимуват в топ 4.

Смърфовете загубиха от своята инерция и през уикенда не успяха да победят последния Добруджа – 1:1 в Добрич.

Моряците пък са в слаба домакинска форма, невиждана в ерата на Илиан Илиев – 2 ремита и 2 загуби, последната от Локомотив София през изминалия уикенд. На тях до края на есенния дял им предстоят и две гостувания – на Ботев Пд и Берое, преди сблъсъка с армейците на 6 декември.

