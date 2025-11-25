Челси тресна Барса в ШЛ

Челси победи с 3:0 Барселона в мач от 5-тия кръг на Шампионската лига и записа третия си успех в надпреварата. „Сините“ направиха голям мач на своя „Стамфорд Бридж“, като още три техни гола бяха отменяни по различни причини. Все пак Жул Кунде вкара в собствената си врата в 27-та минута, а в 44-та гостите останаха и с човек по-малко след втория жълт картон на капитана Роналд Араухо.

След почивката 18-годишният Естевао стана вторият най-млад футболист в историята на турнира, който се разписа в първите си три мача (след Ерлинг Холанд и преди Килиан Мбапе). Бразилецът развинти защитата на Барса с гол за 2:0 в 55-та минута, а в 73-та и резервата Лиъм Делап вкара във вратата на Жоан Гарсия.

Така преди утрешните мачове Челси се изкачи до 4-то място в класирането с актив от 10 точки. Барселона се смъкна до 15-та позиция със 7.

