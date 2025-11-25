Моуриньо с първа победа с Бенфика в ШЛ

Португалският гранд Бенфика се наложи с 2:0 над Аякс в среща от 5-ия кръг на основната фаза на Шампионската лига

"Орлите" поведоха още в шестата минута в Амстердам след попадение на Самуел Дал. Леандро Барейро в последните секунди оформи успеха в полза на Бенфика.

Гостите спечелиха първи три точки в турнира през тази година, прекъсвайки серия от четири последователни поражения. Бенфика е с 3 точки на 28-мо място. Така Жозе Моуриньо записа първа победа в турнира начело на гранда от Лисабон.

Четирикратният европейски клубен шампион Аякс регистрира рекордната в клубната история осма поредна загуба в евротурнирите и единствен няма точков актив.

