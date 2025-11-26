Спорт

Боби Михайлов с тежко признание преди инсулта!

Славният вратар го прави на голямото празненство

26 ное 25 | 20:57
2169
Стандарт Новини

Показателни думи на Борислав Михайлов са разкрити дни преди сериозния здравословен проблем, който връхлетя върху славния вратар.

Атаките срещу мен, докато бях шеф на БФС, ме съсипаха. Затова и се оттеглих – имам семейство, имам здраве. Не съжалявам за това, което съм направил като вратар, капитан на отбора и като президент. Но вече не съм същият човек.“

Това признал Борислав Михайлов на някои от най-близките си приятели по време на бляскавото тържество на 15 ноември, с което съпругата му Мария Петрова отпразнува рождения си ден, пише Филтър.

Партито бе едно от най-бляскавите, вдигани у нас – с танцьорки, огромна торта, дъжд от конфети и подаръци. Трикратната световна шампионка, която преди това Румен Радев награди с почетен знак, блестеше със златиста рокля, приемайки поздравления от множеството гости.

Боби Михайлов е неизменно до нея през цялото време, двамата заедно разрязват празничната торта под бурните аплодисменти на присъстващите.

Автор Стандарт Новини
