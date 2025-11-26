Боби Михайлов с тежко признание преди инсулта!

Показателни думи на Борислав Михайлов са разкрити дни преди сериозния здравословен проблем, който връхлетя върху славния вратар.

Атаките срещу мен, докато бях шеф на БФС, ме съсипаха. Затова и се оттеглих – имам семейство, имам здраве. Не съжалявам за това, което съм направил като вратар, капитан на отбора и като президент. Но вече не съм същият човек.“

Това признал Борислав Михайлов на някои от най-близките си приятели по време на бляскавото тържество на 15 ноември, с което съпругата му Мария Петрова отпразнува рождения си ден, пише Филтър.

Партито бе едно от най-бляскавите, вдигани у нас – с танцьорки, огромна торта, дъжд от конфети и подаръци. Трикратната световна шампионка, която преди това Румен Радев награди с почетен знак, блестеше със златиста рокля, приемайки поздравления от множеството гости.

Боби Михайлов е неизменно до нея през цялото време, двамата заедно разрязват празничната торта под бурните аплодисменти на присъстващите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com