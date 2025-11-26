Арсенал посреща кошмара си в Европа /ПРОГРАМАТА/

Два отбора ясно се открояват пред останалите като постоянство през сезона - при това не само в този турнир, а и в своите национални лиги.

И тази вечер именно те се срещат в пряк дуел от 22:00 часа в Лондон. Арсенал приема Байерн.

Това са отборите, поставени най-високо към момента от букмейкърите като фаворити за трофея в най-важния клубен турнир. Ставката за тях е равна - по около 5.50, докато по-ниско се котират шансовете на грандове като Реал, ПСЖ, Барселона, Ливърпул, Манчестър Сити...

Историята на срещите с колоса от Бавария не е никак приятна за английския представител, който загуби четири от последните им пет срещи. И още по-показателно - в преки елиминации Арсенал никога не е отстранявал Байерн, а е отпаднал петте случая, когато жребият ги е изправял един срещу друг.

Но има и други големи мачове в менюто. Интер приема Атлетико Мадрид в сблъсък на два традиционно амбициозни отбора в този турнир. Италианският тим игра два финала в последните три сезона, като ги загуби.

Програмата тази вечер

19:45 ч Пафос - Монако по btv action

19:45 ч Копенхаген - Кайрат по Ринг

22:00 ч Арсенал - Байерн по btv action

22:00 ч Атлетико Мадрид - Интер по Ринг

22:00 ч Айнтрахт - Аталанта

22:00 ч Ливърпул - ПСВ Айндховен

22:00 ч ПСЖ - Тотнъм

22:00 ч Олимпиакос - Реал Мадрид.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com