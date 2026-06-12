Фламенго надви Палмейрас и взе Копа Либертадорес
Данило влезе в историята като първия с четири трофея от двете големи клубни надпревари
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Данило влезе в историята като първия с четири трофея от двете големи клубни надпревари
Сантос и Палмейрас ще определят носителя на трофея от 22 ч довечера
Очаква се и излъчването на дербита от Испания и Италия
"Милионерите" биха с 3:0 Атлетика Паранензе
Бока Хуниорс поведе, но загуби с 1:3 след продължения
Ривър Плейт и Бока Хуниорс играят на митичния "Сантяго Бернабеу"
Хуниорс и Ривър Плейт ще трябва да определят в неделя новия носител Копа Либертадорес
"Милионерите" ще обжалват санкцията на КОНМЕБОЛ
Футболистите от аржентинския отбор "Атлетико Ривър Плейт" взеха виагра, за да се преборят с ефектите на голямата надморска височина, но въпреки това п...