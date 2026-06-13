Меси блести с гол и две асистенции при шоу на Интер Маями
Аржентинската легенда стигна до попадение номер 907 в кариерата си при успеха над Торонто
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Аржентинската легенда стигна до попадение номер 907 в кариерата си при успеха над Торонто
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Тимът продължава напред в четвъртфиналите на МЛС
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