Димарко счупи рекорд, но Интер изпусна победата в Торино

Интер пропусна да победи при гостуването си на Торино като завърши 2:2, въпреки че водеше с два гола. В центъра на събитията бе Федерико Димарко, който направи две асистенции и постави рекорд за най-много голови подавания в рамките на един сезон.

Левият бек изравни постижението от 16 асистенции на Алехандро Гомес още през първото полувреме, след като подаде на Маркус Тюрам за откриващия гол. След почивката Димарко отново бе в основата на попадение, този път за Ян Бисек, с което Интер поведе с 2:0 и записа своята 17-а асистенция за сезона.

Домакините обаче не се предадоха. Джовани Симеоне върна интригата в 70-ата минута, а малко по-късно нарушение за игра с ръка на Карлос Аугусто доведе до дузпа. Никола Влашич бе точен от бялата точка и оформи крайното 2:2.

След този резултат Интер ще трябва да изчака още, за да узакони титлата си, въпреки солидния аванс на върха. Торино от своя страна спечели ценна точка след силен обрат в последните минути.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com