Наше момче шества на европейско първенство по бокс

България отново има своя герой на ринга. Младият Пресиян Генов донесе европейската титла по бокс в категория над 90 килограма, след като победи италианеца Дамиано Ризо на финала в Будва, Черна гора.

Триумфът му връща страната ни сред силните имена на европейския бокс и доказва, че българската школа продължава да ражда шампиони, които знаят как се бие с чест, стил и интелект.

Златото на Пресиян и силата на българския ринг

Под ръководството на легендарните треньори Петър Лесов и Михаил Таков, Пресиян Генов показа впечатляваща зрялост, техника и хладнокръвие – качества, които напомнят за златните времена на българския бокс.

Финалният му двубой срещу Ризо беше истински спектакъл на тактика и воля, в който българинът не остави съмнение кой е по-добрият. Победата му не беше просто спортен успех, а послание, че младите ни таланти имат потенциал да върнат славата на нашите рингове.

България завърши Европейското първенство с общо четири медала – освен златото на Пресиян, бронзови отличия спечелиха Ана Добрева (40 кг), Никълъс Николов (66 кг) и Валери Тодоров (80 кг). Това е най-силното колективно представяне на националния отбор от последните години, което показва, че възраждането на българския бокс вече не е мечта, а факт.

Признание и отвъд ринга

Успехите на нашите боксьори в Будва не се ограничиха само до медалите. Българският флаг отново бе издигнат и извън ринга, след като Мария Благоева – лицето на Българската федерация по бокс – бе отличена за най-добър съдия на първенството. Нейната безупречна работа и професионализъм заслужиха аплодисменти от международната общност и затвърдиха реномето на страната ни в боксовите среди.

Така България приключи шампионата не само с титла и медали, но и с ново самочувствие – защото когато спортът е честен, отдаден и вдъхновен, българското име винаги звучи на върха на Европа.

