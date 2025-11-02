Няма да празнувам при гол срещу Ливърпул!

Трент Александър-Арнолд е готов да се завърне на „Анфийлд“ – но този път като играч на Реал Мадрид.

Английският защитник се възстанови напълно от контузия и ще бъде на разположение за двубоя от Шампионската лига срещу своя бивш клуб.

В интервю за Amazon Prime Video преди сблъсъка, Александър-Арнолд бе попитан дали би отпразнувал евентуален гол срещу Ливърпул. Отговорът му бе категоричен:

„Ще празнувам ли, ако вкарам срещу Ливърпул? Не. Ако вкарам, няма да празнувам. Не. Реал Мадрид срещу Ливърпул? Всички някак си знаеха, че този мач ще се случи. Беше предначертано.“

Трент изгради името си именно в Ливърпул, за който изигра 354 мача и спечели титлата във Висшата лига и Шампионската лига, преди да премине в Реал Мадрид.

Двубоят обещава да бъде емоционално завръщане за 26-годишния англичанин на стадиона, където започна пътят му към световния футболен елит.

