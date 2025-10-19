Роналдо пише история! Направи нещо невиждано

Голът на нападателя на Ал-Наср Кристиано Роналдо, отбелязан в мача от 5-ия кръг на първенството на Саудитска Арабия с Ал-Фатех (5:1), беше 800-ият му на клубно ниво.

Както съобщава "Чемпиъншип", 40-годишният нападател е първият футболист в историята, постигнал този показател.

Петкратният носител на "Златната топка" вкара 450 гола за Реал Мадрид, 145 за Манчестър Юнайтед, 101 за Ювентус, 99 за Ал-Наср и пет гола за Спортинг.

Общо в кариерата си португалецът е отбелязал 949 гола за клуба и националния отбор.

Договорът на Роналдо с Ал-Наср е до лятото на 2027 г. Според Transfermarkt, той е за 12 милиона евро.

