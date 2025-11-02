Салах постигна нещо невероятно

Мохамед Салах реализира 250-ия си гол за Ливърпул при успеха на мърсисайдци над Астън Вила на "Анфийлд" с 2:0 в мач от десетия кръг на Висшата лига.

Египтянинът се разписа в добавеното време на първата част след ужасна грешка на Емилиано Мартинес.

По този начин Салах стана едва третият играч в историята на мърсисайдци, който достигна 250 гола след Йън Ръш и Роджър Хънт.

Уелският нападател има 346 попадения за "червените", а Хънт е с 285.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com