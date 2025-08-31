Ливърпул разби Арсенал с уникален гол

Доминик Собослай отбеляза един от най-красивите голове от началото на сезона в английското първенство по футбол и Ливърпул спечели с 1:0 срещу Арсенал като домакин в мач от третия кръг. Така мърсисайдци оглавиха еднолично класирането с актив от девет точки.

Ливърпул получи нарушение на над 25 метра от вратата на Арсенал и Собослай застана единствен зад топката. Неговият изстрел бе изключително прецизен, а топката влезе в сглобката и не остави шанс за намеса на Давид Рая.

Арсенал отговори бързо и малко след попадението се възползва от грешка на защитата на Ливърпул. Еберечи Езе отне топката и се озова един на един с вратаря Алисон Бекер, но бе настигнат и блокиран от Джо Гомес. Гостите претендираха за дузпа, каквато обаче не бе отсъдена.

Арсенал загуби първи точки за сезона и остава на трета позиция с шест. Между двата отбора е Челси със 7.

