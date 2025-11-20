Завръщане с гол, но и разочарование за Неймар

Неймар отново намери пътя към мрежата, след като дълго време лекуваше контузия в подколянното сухожилие. 33-годишният нападател на Сантос пропусна седем мача заради травмата и се завърна на терена на 1 ноември. В първите си три срещи след паузата той остана без гол, но чакането приключи.

Бразилецът се разписа още в четвъртата минута при гостуването на Мирасол в двубой от 34-ия кръг на първенството, предизвиквайки бурна радост сред феновете на Сантос. Радостта обаче не издържа до края. През втората част Неймар направи нарушение в собственото наказателно поле, което доведе до дузпа. Рейналдо бе точен от бялата точка и оформи крайното 1:1.

Сантос остава в тревожна позиция – тимът е на 16-о място с 37 точки, само на една от зоната на изпадащите. Мирасол продължава битката в горната част на таблицата, като с 60 точки е четвърти, изоставайки с 11 от лидера Фламенго.

