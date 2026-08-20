Цяла Европа говори за Левски. Залогът е огромен

Равенството между Левски и АЕК Атина в София остави смесени чувства сред привържениците на „сините“, част от които очакваха победа преди решаващия реванш в Атина. Залогът в сблъсъка е огромен – класирането за основната фаза на Шампионската лига може да донесе приходи от близо 20 милиона евро, а вероятно и повече, на отбора, който спечели двубоя.

Въпреки че Левски не успя да си осигури аванс на собствен терен, представянето на българския шампион получи положителни оценки в редица чуждестранни медии. Според тях „сините“ са показали, че могат да се противопоставят на АЕК и са запазили напълно реални шансовете си преди реванша на стадион „Света София“ в Атина следващата сряда.

Особено силна беше реакцията на сръбското издание „Моцартспорт“, което отдаде заслуженото на представянето на Левски.

„Шапки долу пред българите!“, написаха от медията.

Изданието посочва още, че Левски продължава постепенно да се приближава до голямата си цел – участие сред най-добрите отбори в Европа, като пред тима остава последното препятствие в лицето на водения от Свободан Никулич АЕК.

Положителна за „сините“ е и оценката на „Меридианспорт“. Медията акцентира върху факта, че гръцкият тим е пристигнал в София в ролята на изявен фаворит, но след края на първите 90 минути ситуацията вече изглежда значително по-различно.

Според изданието интригата преди реванша остава напълно жива, а след седем дни ще стане ясно кой от двата отбора ще продължи към Шампионската лига и кой ще трябва да се задоволи с участие в Лига Европа.

Отбелязва се и голямата възможност пред Лука Йович в 20-ата минута. Нападателят можеше да даде преднина на АЕК, но ударът му срещна гредата. След този момент Левски успя да се противопостави достойно на съперника и не позволи на гърците да наложат очакваното превъзходство.

„АЕК не успя да надиграе с нищо българите и не оправда очакванията, които имаше преди мача“, заключава „Меридианспорт“, цитиран от „Мач Телеграф“.