Рой Кийн каза истината за Манчестър Юнайтед

Бившият капитан на Манчестър Юнайтед Рой Кийн коментира доброто представяне на отбора под ръководството на Майкъл Карик.

Специалистът пое юздите на "червените дяволи" след уволнението на Рубен Аморим и изведе тима до победи над Манчестър Сити и Арсенал в първите си 2 мача начело на Манчестър Юнайтед.

Въпреки това, Рой Кийн не смята, че Карик заслужава да бъде мениджър за постоянно на "червените дяволи".

"Това бяха две страхотни представяния, но всеки може да спечели два мача. Дори в края на сезона да стигнат до четвъртото място, пак не бих бил убеден, че той е човекът за работата. Абсолютно не. Имат нужда от по-силен и по-добър мениджър, но той получи шанс и го използва", заяви Кийн, който в момента се изявява като анализатор в "Sky Sports".

"Това са два големи резултата. Мисля, че дори Юнайтед да спечели всеки мач от сега до края на сезона, пак няма да му дам работата. Просто мисля, че им е нужен по-силен, по-опитен мениджър, толкова е просто. Карик може да печели всеки мач. Моментът, в който започна, бе фантастичен за него.

Но мисля, че размерът на клуба и предизвикателствата, пред които ще се изправят през следващите няколко години, изисква мениджър, за когото смятате, че може да дойде в Юнайтед и да донесе титли във Висшата лига. Всички ли вярваме, че Майкъл Карик може да изведе Юнайтед до шампионски титли?

Последните две седмици просто не са ми достатъчни. Ако смятате, че след две победи той заслужава поста, тогава това е вашето мнение. Аз имам право на моето и не вярвам, че той е човекът, който ще върне Юнайтед към спечелването на титли в лигата", допълни Рой Кийн.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com