Това ли е заместникът на Салах в Ливърпул

Според "Sport Bild", идеалният заместник на Мохамед Салах в Ливърпул би бил звездата на Байерн Мюнхен Майкъл Олисе. Изданието твърди, че трансферът ще бъде на стойност 200 милиона евро, пише "Топ спорт"

Междувременно шефовете на баварците нямат притеснения относно подобно споразумение. Думите са на спортния директор на отбора Макс Еберл. Ян-Кристиан Дресен, който заема поста главен изпълнителен директор в мюнхенци, допълни:

"Който и клуб да се опитва да го привлече, всеки, който играе за Байерн, знае какво има при нас".

Олисе има договор до 2029 година и не съдържа клауза за освбождаване. Той изигра 39 мача във всички турнири през този сезон, като отбеляза 16 гола и направи 27 асистенции.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com