Това ли е заместникът на Аморим в Ман Ю

Ръководството на Манчестър Юнайтед обмисля варианти за заместник на мениджъра Рубен Аморим, въпреки уверенията, че ще се разчита на португалеца, който започва втория си сезон начело на отбора.

Един от наставниците, чиито имена се обсъждат, е Андони Ираола, твърди "Daily Mirror". Според изданието, Манчестър Юнайтед е дал срок от 3 мача на Аморим да докаже, че заслужава да бъде оставен на работа.

Ираола е начело на Борнемут от лятото на 2023 г. и се справя много добре начело на "черешките", които играят атрактивен футбол и до момента под ръководството на испанеца завършиха съответно на 12-о и 9-о място във Висшата лига.

Освен Ираола, други варианти за мениджърския пост на "Олд Трафорд" са Марко Силва, Оливер Глазнер, Маурисио Почетино и Гарет Саутгейт.

