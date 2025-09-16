Пълен шок! Къде пратиха жалкия Манчестър Юн

Манчестър Юнайтед започна сезона във Висшата лига по кошмарен начин - само 4 точки в първите четири кръга след една победа, едно равенство и две загуби. Това е най-лошото начало за клуба от повече от три десетилетия.

Статистическата компания Опта изчислява, че воденият от Рубен Аморим отбор има едва 4,18 процента шанс да завърши в първите четири, които дават място в Шампионската лига. В същото време вероятността Юнайтед да изпадне в Чемпиъншип е цели 10,95 процента - над два пъти по-висока.

Мрачната статистика подчертава колко трудна задача чака Аморим и играчите му, ако искат да върнат клуба в борбата за върховите позиции в английския елит.

