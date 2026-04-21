Ясен е желаният заместник на Салах в Ливърпул

Оценяваният на близо 100 милиона евро Ян Диоманде е една от целите на Ливърпул за заместник на Мохамед Салах през лятото.

Бързоногото 19-годишно крило впечатлява с изявите си за РБ Лайпциг, където този сезон има 13 гола и 8 асистенции в 32 мача.

Той е обект на интерес и от клубове като Манчестър Юнайтед и Пари Сен Жермен. Според няколко източника цената на Диоманде може и да надхвърли 100 милиона евро заради силния интерес към него.

Диоманде попадна под радара на шампиона на Англия, след като Салах обяви, че напуска "Анфийлд" след деветгодишен престой в клуба.

