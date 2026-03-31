Ливърпул с изгоден вариант за заместник на Салах

В Ливърпул се очертава да настъпят много промени през лятото. Все още не е напълно ясно бъдещето на мениджъра Арне Слот, а легендата на клуба Мохамед Салах ще напусне след края на сезон 2025/26. Мърсисайдци вече търсят евентуален заместник на египтянина, като се споменават няколко доста скъпи имена. През последните дни обаче се появи и по-евтин вариант, който определено се харесва на босовете на "Анфийлд".

Разбира се, става дума за дясното крило на италианския гранд Ювентус - Франсиско Консейсао. 23-годишният нападател може да струва само 30 милиона евро на Арне Слот и компания, според Transfermarkt, а в Торино са готови да преговарят за услугите му. Самият той също е отворен към трансфер в Англия.

Ако Ливърпул обаче иска да подпише с младия португалец, то ще трябва да действа бързо. Интерес към него има още от други грандове като Барселона и Байерн Мюнхен. Шансовете му да получи повече игрово време обаче са на "Анфийлд" и във Висшата лига.

Самият Консейсао се превърна в един от любимците на феновете на "старата госпожа". Той изигра сезон 2024/25 под наем в Юве от Порто, а през лятото на 2025 година бе откупен за постоянно, защото успя да впечатли с изявите си.

