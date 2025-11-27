Легенда поема Астън Мартин във Формула 1

Легендарният инженер Ейдриън Нюи ще бъде новият шеф на отбора на Астън Мартин от 2026-а година, обявиха от отбора.

Той ще замени Анди Кауъл, който ще бъде преместен на друга позиция, а Нюи ще съчетава позицията си с тази на изпълнителен технически партньор.

Той дойде именно на този пост през март тази година, след като преди това работи 18 години в Ред Бул, а в началото на кариерата си постигна сериозни успехи още с Уилямс и Макларън.

За първи път обаче, според мнозина най-успешният дизайнер в спорта, ще бъде в ролята на шеф на отбор.

„През последните 9 месеца видях много голям индивидуален талант в отбора и очаквам с нетърпение новата си роля, в стремежа да бъдем в максимално силна позиция през 2026-а година. Новата роля на Анди ще бъде фокусирана върху интеграцията на двигателя на Хонда, което също ще бъде ключово за представянето ни“ заяви Нюи.

В Астън Мартин разчитат силно, че 66-годишният инженер ще направи силна кола за следващата година и ще разчете новите правила по най-добрия начин, за да може отборът да бъде претендент за титлата.

