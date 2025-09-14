Само на това място можете да търсите диаманти и да останат за вас

В югозападния край на американския щат Арканзас се намира държавният парк „Кратерът на диамантите“ - едно от най-необичайните кътчета на планетата. Това е единственото място в света, където

всеки посетител може да търси истински диаманти и ако има късмет, да ги запази за себе си.

Полето от около 150 декара, днес изглеждащо като разорана земя, всъщност е част от древен вулканичен комин. Точно той е подарил на Арканзас славата на щат, в който дори туристът може да стане търсач на съкровища.

История, започнала със случайна находка

Първите диаманти тук били открити съвсем случайно през 1906 година. Оттогава Геоложката служба на Арканзас изчислява, че са намерени над 75 000 скъпоценни камъка. През 1972 г. щатът официално придобива имота и го обявява за обществен парк. И до днес входната такса е по-ниска от много други атракции, а за търсенето не се изискват специални разрешителни. Единственото условие е човек да бъде търпелив и да носи желание за приключение.

Как вулкан изстреля диаманти на повърхността

Много от световните диамантени находища се намират на стотици километри под земята, но Арканзас е изключение. Преди около 95 милиона години мощно вулканично изригване изтласкало диамантоносната скала лампроит към повърхността. С времето ерозията разкрила скъпоценните кристали и ги направила достъпни. Днес всеки турист може да вземе в ръка лопата, кофа и сито и да се почувства като истински златотърсач, макар и в търсене на диаманти.

Легендарните находки

Полето е дало на света няколко легендарни камъка. Най-големият диамант, откриван някога в САЩ - 40,23-каратовият „Чичо Сам“ - бил намерен тук през 1924 година. През 1975 г. на същото място се появил и блестящият „Амарило Старлайт“ с тегло 16,37 карата, а през 2015 г. посетител попаднал на ослепителния диамант „Есперанца“, тежащ 8,52 карата. Тези находки превръщат парка не само в туристическа атракция, но и в обект на истинска минералогична слава.

Всеки десети си тръгва с камък

Статистиката е впечатляваща - средно по няколко диаманта се откриват всеки ден. Повечето са дребни и трудно биха били превърнати в бижута, но все пак са истински. Приблизително един от всеки десет посетители на парка си тръгва с намерена скъпоценност в джоба. Това прави преживяването уникално, защото тук не просто наблюдаваш експонати, а сам ставаш част от историята на откриването им.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com