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Детройт обяви банкрут

Детройт обяви банкрут

Детройт. Антикризисният мениджър на американския град Детройт,  Мичиган, Кевин Ор подаде заявлението за банкрут на града във федералния съд, предаде Р...

19 юли | 7:23
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