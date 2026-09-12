Заваляха банкноти от 100 долара, хората ги събират
Не се е стигнало до бой сред минувачите
Следете всички новини, анализи и коментари за Детройт. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Не се е стигнало до бой сред минувачите
Жената е с множество прободни рани
Вашингтон с рутинен успех над Отава
55 световни премиери на изложението, което ще продължи до 24 януариНай-голямото международно изложение на автомобили North American International Auto...
Един убит в Детройт, две деца ранени във Филаделфия Мъж откри безразборна стрелба срещу хора, събрали се на пикник в град Филаделфия, щата Пенсилвани...
САЩ трябва да приемат 50 000 сирийски бежанци и да ги настанят в Детройт, за да населят отново града, предлагат американски интелектуалци в съвместна...
Близо 55 премиери на автомобилния салон в града на моторитеСлед 16,5 млн. продадени коли миналата година възраждането на сектора в САЩ продължава Пър...
Апаши свиха от жител на Детройт пешеходен мост, тежащ 2,3 тона, съобщи тв каналът ABC News. Потърпевшият Робърт Кортис, който се занимава с ресторант...
Мощните спортни коли изместиха фокуса от електрички и хибриди
Детройт. Трима души загинаха при стрелба във фризьорски салон в Детройт, а други шестима души бяха ранени, съобщиха местни медии. Нападателят е избяга...
Детройт. Антикризисният мениджър на американския град Детройт, Мичиган, Кевин Ор подаде заявлението за банкрут на града във федералния съд, предаде Р...
Вашингтон. Американският град Детройт, който преживява продължителна икономическа криза, прекратява обслужването на част от дълговете си, заяви назн...