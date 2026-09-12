Община наема каубои за овце без пастири
Община Сатовча е готова да наеме хора, които да ловят безпризорни животни. Целта е да се сложи край на свободното придвижване на домашни четириноги в...
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Община Сатовча е готова да наеме хора, които да ловят безпризорни животни. Целта е да се сложи край на свободното придвижване на домашни четириноги в...
За първи път кърджалийци имаха възможност да усетят атмосферата на Дивия запад, да видят и чуят индианци от племето „Кроу" (Монтана), действащи каубои...
Лили Друмева