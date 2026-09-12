САЩ реже още по-дълбоко в Европа! Нов сигнал от Тръмп
Първоначалното съкращение вече е недостатъчно, идват по-сериозни мерки
Следете всички новини, анализи и коментари за Изтегляне. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Първоначалното съкращение вече е недостатъчно, идват по-сериозни мерки
Очаквани бури принудиха организаторите да реагират часове преди състезанието
Най-рано ще има бюджет чак през месец март
Президентът омаловажи решението, което провокира тревога сред съюзниците от НАТО
Случаят съживи спомена за най-мащабния автомобилен скандал в историята
Това си е тяхна бъркотия, каза президентът на САЩ
Oт тoвa лятo пpoизвoдcтвoтo нa cлaдoлeдитe щe бъдe пpeнacoчeнo ĸъм фaбpиĸи в cъceднитe cтpaни
Всички тези модели фойерверки не отговарят на изискванията на Директивата за пиротехниката, както и на европейския стандарт
Забраната заплашва бразилските дъщерни дружества на Sony Music Entertainment и Universal Music
Постъпил е и сигнал от Българска национална асоциация „Активни потребители“
Клиентите ще бъдат уведомени да закарат автомобилите до сервизите
Опаковките не са защитени от деца
Ще преминем към отбрана на по-благоприятни позиции, обяви генералът
Изтегли близо 2 милиона бройки от него
Заради риск от радиация
Русия обяви днес, че изтегля силите си от два региона в Харковска област
Компанията "Екатера" ще спре продажбата и дистрибуцията на известни марки чай
По-голямата част от произведените автомобили са за европейския пазар
Причината се крие в неизправност в сензорния екран
Операцията отново спря