САЩ съкращават войски в Румъния. Тръмп: Не е много важно

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че намаляването на броя на американските военни в Румъния „не е много важно“. Изказването му дойде след като Пентагонът и румънското министерство на отбраната потвърдиха решението за съкращаване на контингента във военновъздушната база „Михаил Когълничану“ край Констанца – ключов пункт на НАТО по Черноморието.

Позицията на Тръмп

На борда на „Еър форс 1“ Тръмп бе запитан от журналисти за мотивите зад решението на Пентагона. „Трябва да попитате… тоест бих могъл да ви кажа, но не е много важно, не е нещо значимо“, заяви президентът, избягвайки да навлиза в подробности.

С тези думи държавният глава омаловажи ход, който предизвика вълна от коментари в Европа. Решението идва в момент, когато конфликтът в Украйна продължава да дестабилизира региона, а Румъния остава една от ключовите държави от източния фланг на НАТО.

Позицията на Пентагона и реакцията на Букурещ

Американското министерство на отбраната потвърди, че намаляването на числеността на военните не представлява „изтегляне на САЩ от Европа“, нито сигнал за отслабване на ангажимента към Алианса или към член 5 от Северноатлантическия договор, според който нападение срещу един член на НАТО се счита за нападение срещу всички.

Армията на САЩ в Европа обясни, че втората пехотна бригада на 101-ва въздушно-десантна дивизия ще се предислоцира според графика си обратно в базата си в Кентъки, без да бъде заменена. Румънското министерство на отбраната уточни, че въпреки липсата на нова ротация, в страната ще останат около хиляда американски военнослужещи на постоянна основа.

Сигнали към съюзниците и опасенията в региона

Решението на Вашингтон се възприема като промяна на акцента в американската отбранителна стратегия – от поддържане на силно военно присъствие в Европа към по-гъвкаво разпределение на ресурсите. За румънските власти обаче това означава по-малко физическо присъствие на терен в момент, когато регионът остава нестабилен.

Букурещ реагира с предпазливост, подчертавайки, че остава в „тясна координация“ със САЩ и НАТО, докато европейските съюзници виждат в решението потенциален сигнал към Москва. На този фон изказването на Тръмп, че изтеглянето „не е нещо значимо“, звучи като опит да се омекоти политическият ефект от стъпката, която безспорно ще промени баланса на силите по Черноморието.

