Извънредно! Правителството изтегля бюджета

Правителството изтегля бюджета, след протестите, който се проведоха в понеделник вечерта.

Според участници в преговорите промените, които се налагат са твърде сериозни, за да се правят "на коляно".

Цялата процедура ще стартира отново, а според експерти това означава, че най-рано ще има бюджет чак през месец март.

Политолози коментират, че по този начин ГЕРБ-СДС се опитват да се спре ескалация на общественото недоволство и да не се налага подаване на оставка на кабинета на "Желязков".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com