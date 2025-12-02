Политика

Извънредно! Правителството изтегля бюджета

Най-рано ще има бюджет чак през месец март

02 дек 25 | 10:57
Фатме Мустафова

Правителството изтегля бюджета, след протестите, който се проведоха в понеделник вечерта.

Според участници в преговорите промените, които се налагат са твърде сериозни, за да се правят "на коляно".

Цялата процедура ще стартира отново, а според експерти това означава, че най-рано ще има бюджет чак през месец март.

Политолози коментират, че по този начин ГЕРБ-СДС се опитват да се спре ескалация на общественото недоволство и да не се налага подаване на оставка на кабинета на "Желязков".

Автор Фатме Мустафова

