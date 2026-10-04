Шок в Германия! Меркел се върна без избори и победи Мерц

Ангела Меркел напусна канцлерския пост преди близо пет години, но почти половината германци днес смятат, че тя би била по-добре подготвена от Фридрих Мерц да се справи с текущите проблеми на страната. Това показва ново проучване на агенция ЮГав, поръчано от ДПА.

48% от анкетираните дават предимство на Меркел, докато само 8% смятат, че тя би се представила по-зле от Мерц. Резултатът идва в труден момент за канцлера, когато общественото недоволство от работата на правителството достига нови върхове.

Почти всеки втори избира Меркел

На въпроса кой от двамата би бил по-подготвен да се справи със сегашните предизвикателства пред Германия 48% посочват Меркел. Други 29% смятат, че двамата политици от ХДС биха се справили приблизително еднакво добре.

Само 8% са на мнение, че Меркел би показала по-лоши резултати от настоящия канцлер, което на практика дава ясно предимство на Мерц сред сравнително малка част от запитаните. Останалите 15% не са дали отговор или са заявили, че не могат да преценят.

Проучването е проведено в петък сред 2072 пълнолетни германски граждани.

Труден момент за Мерц

Резултатите идват на фона на сериозен спад в доверието към канцлера и неговото правителство. Според публикуваното в началото на октомври изследване ARD-Deutschlandtrend едва 10% от германците са доволни от работата на Мерц и федералното правителство - най-ниското ниво, отчетено в това проучване.

Допълнителен натиск идва и от партийните рейтинги. Проучване на Инса от началото на октомври постави блока ХДС/ХСС на 18%, докато „Алтернатива за Германия“ достигна 30%. Това са отделни социологически изследвания с различна методика, но и двете показват трудната политическа среда, в която се намира канцлерът.

Спорове вътре в управляващата коалиция

Правителството на Мерц трябва едновременно да решава икономически и социални проблеми и да преодолява различията между коалиционните партньори. Сред спорните теми са пенсионната система, дългосрочните грижи и данъчната политика.

Германската икономика също остава ключов въпрос за избирателите, въпреки че последните правителствени прогнози дават известни основания за по-голям оптимизъм. Към вътрешните проблеми се добавят войната в Украйна, сигурността на Европа и необходимостта Германия да отделя значително повече средства за отбрана.

Последните тежки резултати на ХДС на регионални избори допълнително увеличиха натиска върху Мерц. След особено слабия резултат в Мекленбург-Предна Померания самият канцлер определи представянето като „катастрофа“, но заяви, че възнамерява да продължи реформите си.

16 години начело на Германия

Сравнението с Ангела Меркел е особено силно заради продължителността на нейното управление. Тя беше канцлер от 2005 до 2021 г. и ръководи Германия през финансовата криза, кризата в еврозоната, миграционната вълна и пандемията от коронавирус.

През по-голямата част от тези 16 години ХДС/ХСС управляваше именно със социалдемократите. Днес същите две политически сили отново са партньори във федералното управление, но този път начело стои Фридрих Мерц.

Новото проучване не означава, че германците искат Меркел да се върне в активната политика. То обаче показва нещо важно за сегашното обществено настроение - в момент на икономически, социални и геополитически изпитания значителна част от германците оценяват опита на бившата канцлерка по-високо от способността на настоящия лидер да се справи с тези предизвикателства.