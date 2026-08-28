Петролът отстъпва въпреки напрежението, Брент губи над 5% за седмица

Цените на петрола спаднаха в азиатската търговия и се насочват към сериозно седмично понижение, въпреки че геополитическото напрежение остава високо. Брент поевтиня с 0,3% до 89,45 долара за барел, а американският лек суров петрол също загуби 0,3% до 83,31 долара. За седмицата Брент е надолу с около 5,3%, а американският сорт - с 4,3%. Пазарът продължава да следи най-вече отношенията между САЩ и Иран и перспективите за възстановяване на по-нормален петролен трафик през Ормузкия проток.

Тръмп не бърза към нова сделка с Иран

„Уолстрийт джърнъл“ съобщи, че администрацията на Доналд Тръмп многократно е дала знак на посредниците, че няма интерес да се връща към условията на меморандума с Иран от юни. Това усложнява опитите за възстановяване на преговорите и намалява надеждите за бързо успокояване на ситуацията около Ормузкия проток.

САЩ заяви и че в момента не води преговори с Техеран, въпреки дипломатическите усилия на други държави. По-рано тази седмица Вашингтон обяви нов пакет от изключително тежки санкции срещу Иран, а Техеран ги определи като икономически тероризъм и настоя, че натискът няма да го принуди да отстъпи.

Ормуз остава големият риск

Иран поставя условия за по-широко отваряне на Ормузкия проток, през който преди конфликта преминаваше около една пета от световния петрол и втечнен природен газ. Сред исканията на Техеран са отпадане на част от ограниченията, компенсации и промени в санкционния режим. Иран и Оман са обсъждали и специален коридор за корабоплаване, но подробностите остават предмет на преговори.

Точно несигурността около протока държи цените високи, въпреки седмичния спад. В четвъртък Брент дори поскъпна с над 2%, след като стана ясно, че Тръмп не проявява интерес към връщане към предишните договорености с Иран.

Русия и Украйна добавят още напрежение

Пазарите следят и ескалацията около войната в Украйна. Москва предупреди, че може да атакува британски военни цели в отговор на използването на ракети „Сторм Шадоу“ срещу руска територия. Тръмп обаче заяви, че не очаква Владимир Путин да предприеме нападение срещу държава от НАТО и омаловажи публикациите за специални американски предупреждения към Москва.

На пазарите това означава още един източник на несигурност - петролът поевтинява за седмицата, но остава около 90 долара за барел заради едновременното напрежение около Иран, Ормузкия проток и войната в Украйна. Към последните данни Брент се търгува около 89,45 долара, а американският лек суров петрол - около 83,31 долара за барел.