Петролът пада четвърти ден - една мисия в Техеран раздвижи пазарите

Петролът поевтинява за четвърти пореден ден, а причината този път е в дипломацията. Премиерът на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани се отправя към Техеран в опит да върне САЩ и Иран към преговори и да намали напрежението около Ормузкия пролив. Именно надеждите, че ключовият маршрут за световния петрол може постепенно да бъде отворен, натискат цените надолу. Брент поевтиня с 0,69% до 87,23 долара за барел, а американският WTI загуби 0,81% до 81,56 долара.

Всички погледи са към Техеран

Катар се опитва да възстанови посредническата си роля между Вашингтон и Техеран. Страната е едновременно съюзник на САЩ и съсед на Иран и вече участваше в усилията, довели до временното примирие през юни. Сега задачата е много по-трудна - бойните действия до голяма степен са намалели, но политически пробив няма, а спорът за Ормуз остава една от основните пречки.

Преди началото на войната на 28 февруари през пролива преминаваха около 20 млн. барела петрол дневно - приблизително една пета от световните доставки. Сега потокът е спаднал до около 5 млн. барела дневно. Иран използва контрола върху маршрута като силен коз в преговорите, а Техеран настоява за условия, включително премахване на американската блокада върху ирански пристанища, компенсации и облекчаване на санкциите.

Пазарът вижда надежда, но не и сигурност

„Цените на суровия петрол продължиха постепенно да спадат въпреки все още силно несигурните перспективи около контрола над Ормузкия пролив и състоянието на световните доставки“, посочват анализаторите на „Уестпак“. Според тях към близкоизточния риск се добавя и новото напрежение около войната между Русия и Украйна.

Търговците реагират най-вече на признаците, че Иран и Оман работят по вариант за поетапно възстановяване на корабоплаването през Ормуз. Самата перспектива повече петрол от Персийския залив отново да стига свободно до световните пазари вече сваля част от геополитическата премия, натрупана в цената на суровината.

Вашингтон засега избира икономическия натиск

Допълнително успокоение за пазара донесе сигналът, че САЩ в момента предпочитат икономически натиск срещу Иран пред нова непосредствена военна ескалация. Вашингтон разширява санкциите и заплашва държави и компании, които продължават голяма търговия с Техеран, но засега оставя отворена вратата за дипломатически действия.

Това обаче не означава, че кризата е приключила. Ормуз все още не функционира нормално, Иран и САЩ остават далеч един от друг по ключовите въпроси, а Техеран продължава да обвързва пълното отваряне на пролива с американски отстъпки.

Дизелът остава другата тревога

Докато суровият петрол поевтинява, пазарът на горива остава напрегнат. Повреди в рафинерии в Близкия изток и Русия ограничават производството на дизел, а американските запаси от дестилати са паднали до най-ниското си ниво за този период от годината. Това означава, че спадът при петрола не гарантира автоматично също толкова бързо поевтиняване на дизела и другите горива.

Премиерът на Катар трябва да разговаря днес с високопоставени ирански представители именно за намаляване на напрежението и създаване на условия за подновяване на диалога.