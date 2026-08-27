tbi bank подкрепя родителите при пазаруването за новата учебна година

Разходите за подготовка на ученици растат с всяка изминала година. Цените на учебните пособия – раници, несесери, помагала, тетрадки и т. н., следват общата тенденция за поскъпване. Когато добавим подновяването на гардероба, закупуването на задължителната униформа и няколко чифта обувки – за навън и за физическо, то общата сума, която родителите трябва да заделят само в началото на учебната година, може да надхвърли 500 евро. Как може да намалим този натиск върху семейния бюджет?

Вземете нужното сега, но го платете по-късно

Една от изпитаните практики е да съставите списък по приоритети, за да се предпазите от импулсивни покупки. Също така, прегледайте какво от пособията от миналата година е сравнително запазено и може да се използва повторно.

Ако все пак не искате да правите компромиси с качеството или да отлагате покупките в хода на годината, вече има финансови решения, които могат да са ви от полза. Какво ще кажете да подсигурите всичко необходимо за учениците още сега, а да платите за направените покупки в следващите три или шест месеца без никакво оскъпяване? Да, наистина е възможно!

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Отделете си малко допълнително време, преди самото пазаруване, за да сверите цените на сходни продукти при различни търговци. В онлайн магазините подобна справка може да направите от дивана вкъщи, по всяко време на деня.

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Ето, че септемврийските разходи може да не бъдат толкова стряскащи за семейния бюджет. Нужно е само да планирате разумно и да се възползвате от подходящите финансови решения.