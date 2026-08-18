Global Finance отличи УниКредит Булбанк с шест награди за дигитално банкиране

УниКредит Булбанк спечели шест отличия на престижните награди World’s Best Digital Banks 2026 на международното финансово издание Global Finance, организирани в партньорство с Infosys. Банката получи признание както за дигиталните си услуги за индивидуални клиенти, така и за решенията си за бизнеса в България.

В категорията за банкиране на дребно УниКредит беше отличена като:

Най-добра дигитална банка за индивидуални клиенти в България

Най-добри онлайн продуктови предложения в България

Най-добро решение за онлайн плащания в България

В категорията за корпоративно банкиране УниКредит бе определена като:

Най-добра дигитална банка за бизнеса в България

Най-добра платформа за малкия и средния бизнес в България

Най-добри услуги по търговско финансиране в България

Отличията са признание за последователните усилия на УниКредит да развива модерни дигитални решения, които улесняват ежедневното банкиране на индивидуалните клиенти и бизнеса, осигуряват бърз и удобен достъп до финансови услуги и подкрепят развитието на компаниите в условията на все по-динамична дигитална среда.

„Особено ценна за нас е оценката, че дигиталните ни решения създават стойност както за бизнеса, така и за индивидуалните ни клиенти. Шестте отличия от Global Finance са признание за последователните ни инвестиции в иновации, технологично развитие и клиентско преживяване. Те потвърждават амбицията ни да бъдем банката за бъдещето и предпочитан партньор за хората и компаниите в България“, коментира Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

Наградите са част от 27-ото издание на международната класация на Global Finance за най-добрите дигитални банки в света. Отличените финансови институции се избират сред кандидатури от различни пазари въз основа на критерии като дигитална стратегия, ниво на използване на дигиталните услуги от клиентите, разнообразие на предлаганите продукти и услуги, както и измеримите ползи от внедрените дигитални иновации.

Победителите в първия кръг продължават участието си в надпреварата за регионалните и глобалните отличия. Те ще бъдат обявени на 13 октомври по време на церемонията World’s Best Digital Banks and AI in Finance Awards, която тази година ще се проведе в Сингапур.