Страшна драма с дизела. Цените политат

Страшна дама настъпва с горивата. Цената на дизеловото гориво у нас е напът трайно да надхвърли прага от 1,80 евро за литър в резултат на задълбочаващото се напрежение между САЩ и Иран. Председателят на Сдружението на малките търговци на горива Николай Николов предупрежди в ефира на NOVA за вероятен дефицит и настоява държавата да ограничи масовото презареждане на транзитно преминаващи чуждестранни камиони, за да се гарантира вътрешното потребление.

Поскъпването на международните пазари вече се отразява на цените на едро и дребно в страната. В по-малките бензиностанции във Велико Търново дизелът се продава за около 1,77 евро за литър, докато едровите складове търгуват на нива от 1675 евро за 1000 литра.

От бранша подчертават, че ако ситуацията в Близкия изток не се успокои в следващите дни, колонките отново ще покажат рязък скок.

Наред с ценовия натиск се появяват и първи сигнали за логистични затруднения с доставките.

По думите на Николов в определени бази в Русе вече се отчита липса на бензин, поради което той призовава правителството да предприеме спешни мерки за приоритетно снабдяване на българския пазар.