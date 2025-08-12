Раят за знакови богаташи у нас приключва

Един символ на далаверите от прехода е на път да остане в историята.

Краят на една епоха настъпва. Чейнджбюрата, които през 90-те бяха символ на богатство и просперитет, случаен сараф нямаше, а тези, които държаха подобни обекти - бяха милионери, са на път да затворят.

Това показа проверка на Флагман.бг.

Още след Нова година, в най-добрия случай в Бургас ще има две чейндж бюра - в моловете.

В момента в централната част на града функционират общо 6, но истината е, че 2/3 от техния бизнес идва от търговията с евро, а както е известно след 1 януари България ще стане част от еврозоната.

Собствениците на малките обменни бюра вече приемат като неизбежен факт на края на бизнеса си. Когато левът бъде изваден от обращение, този приход ще изчезне. Допълнителен удар ще нанесе и реши да банките и пощите да обменят левове в евро безплатно през първите шест месеца след въвеждането на валутата.

В момента търговията с валута в Бургас все още върви, но напрежението е осезаемо. В почти всички обекти еврото се продава с 2–3 стотинки по-скъпо от банките. Собствениците обясняват, че това е единственият начин да компенсирате очакваната загуба на оборота.

Въпреки по-високата цена, клиентите не липсват – много от тях ценят удобството да обменят пари без лична карта и без въпроси за произхода на средствата.

Както всяко лято, търсеното на евро е най-силно – едни заминават на почивка, други се прибират от чужбина. Но всички, с които екипът на Флагман.бг се разговаря днес, са категорични: този бизнес ще умре скоро. Хора от бранша напомнят случилото се в Хърватия, където след въвеждането на еврото броят на обменните бюра е намалял с над 70%.

Според специалисти ще оцелеят само големите обекти - от националните вериги и тези, които търгуват с инвестиционно злато, биткойн и други модерни финансови инструменти

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com