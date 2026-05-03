Зловещи предсказания за Трета световна война

Светът днес изглежда по-несигурен от всякога. Докато Украйна остава в плен на разрухата, Близкият изток се дави в кръв, а заплахите за директна конфронтация с Иран стават ежедневие. В тази нагнетена атмосфера мнозина обръщат поглед назад към писанията на Свети Паисий Атонски – монахът, чиито думи днес звучат плашещо актуално и осветяват сложния геополитически лабиринт, в който се намираме.

„Редовната армия“ и сблъсъкът в Светите земи

Едно от най-цитираните предсказания на Светията гласи, че Близкият изток ще се превърне в епицентър на мащабни войни. „Ще дойде време, когато руснаците ще се спуснат при евреите, където ще се води война“, пророкува Паисий. Той описва пристигането на редовна армия и предупреждава за страдания, които ще дойдат не от тях, а от „врага“. Кой точно е този враг, остава обект на различни тълкувания, но контекстът на съвременните военни съюзи подсказва за сблъсък между велики сили на чужда територия.

Пътят през Балканите: Горко на Македония

Паисий Атонски, наричан често „Гръцкият Нострадамус“, обръща специално внимание на нашия регион. Той чертае конкретни маршрути, които биха могли да вещаят съдбоносни промени: „Ако минат през Авлона, радвайте се за Македония. Ако минат през Македония, през Егнатиевия път, горко на Македония. Голямо зло ще се случи.“ Тези думи се интерпретират като предупреждение за преминаването на чужди войски през Балканите, което ще определи съдбата на съседните ни държави.

Константинопол – ябълката на раздора

Може би най-разтърсващото пророчество е свързано с днешния Истанбул. Според Паисий, там ще се разрази голяма война между Русия и НАТО. В този кървав сценарий Гърция няма да играе водеща роля, но ще получи Константинопол обратно. Причината за това няма да е уважението на руснаците към гърците, а фактът, че великите сили няма да намерят друго решение и ще бъдат притиснати от обстоятелствата да сключат такова споразумение.

Без победител: Мъртво море като гробница

Визията на Паисий за изхода от този глобален сблъсък е мрачна. Той твърди, че в тази война няма да има победители. „Палестина ще бъде бойно поле, а Мъртво море – гробница“, предрича монахът. Той загатва, че конфликтът ще премине през две фази, като първата ще започне от Сирия и Палестина, а втората ще погълне Мала Азия.

В контекста на атаките срещу Иран и растящото напрежение между Изтока и Запада, думите на атонския старец вече не изглеждат като мистика, а като геополитическа прогноза, написана преди десетилетия. Дали човечеството ще намери сили да избегне този сценарий, или колелото на историята вече се върти към пророкувания край, предстои да разберем.

