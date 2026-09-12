Екшън във Вашингтон! Въоръжен мъж стреля до Белия дом
Сикрет сървис отвърна на огъня, има ранен, дете също пострада при инцидента
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Сикрет сървис отвърна на огъня, има ранен, дете също пострада при инцидента
Щото ако не изпълниш задачата… Абе, знаете как е в шпионските филми, пише тя
Чикаго е избран само за начало на кампания, която включва други градове с голямо население
Към подателите на сигнала се присъединяват и Йордан Цонев, Халил Летифов и Хамид Хамид
Русия има естествено предимство в Източна Европа, когато става въпрос за наемане на чужденци
Провежданата операция по вербуване далеч не е държавна тайна
Русия отрече да е замесена в тези случаи
От миналия октомври Командър вече не е в Белия дом
ЕП трябва да разследва още кой какво е направил и при какви обстоятелства, за да играе по свирката на Москва
Думите на руския посланик у нас Елеонора Митрофанова са нагнетили напрежението
По думите му професионализмът в ДАНС отстъпва на политическото говорене и оценки
Информацията за агенти в Руската църква дошла и от партньорски служби
Той коментира и убийството на Алексей Петров и взетите мерки
Страната ни трябва да отстрани подкрепяните от Москва агенти
През тези 6 години той неведнъж наруши Конституцията, каза Росен Плевнелиев
Екатерина Бончева разкри колко са бившите служители на Държавна сигурност в 49-тото Народно събрание
Лидерът на "Възраждане" се закани и на виновните за деградирането на българската държава
Подозира се, че са получили достъп до "свръхсекретни разговори с международни партньори"
За всички стана ясно, че Русия не е онази държава - братска държава
Отношението на част от нашите служби към руското влияние е несериозно, каза Мирчев