Иран удари големия петролопровод Изток-Запад в Саудитска Арабия. Какво следва
Багдад се намесва, чака се мнетието на експертите какво е разрушена
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Багдад се намесва, чака се мнетието на експертите какво е разрушена
Хасково. Половината от областния град Хасково остава без вода за неопределен период от време заради наводнени помпени станции. Съоръжението край с. Я...
Наводнена помпена станция е причин за безводието Хасково. Областният управител на Хасково Добри Беливанов иска от военния министър 19 водоноски за се...