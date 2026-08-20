"Файненшъл Таймс" и страховете на българите. Кой запали фитила?

Една информация на авторитетното британско издание „Файненшъл Таймс“ отприщи политическите интриги у нас и запали всички страхове на българите, свързани с войната в Иран.

Техеран обмисля да нанесе удари по американски военни цели в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната, обяви "Файненшъл Таймс", позовавайки се на източници, близки до режима в ислямската република.

Иранските сили са анализирали възможността да атакуват цели в Югоизточна Европа като България, посочват двама източници пред британското издание. Сред потенциалните цели на Иран бил и Кипър, където през март британска военновъздушна база беше атакувана с дрон.

Самата информация на „Файненшъл Таймс“, въпреки че е достатъчно условна, за да се приеме като директна заплаха към България, светкавично бе коментирана от властта.

Вътрешният министър обяви, че в база „Безмер“ са взети всички възможни мерки за сигурност. А министърът на обраната категорично заяви: „Няма пряка заплаха за националната сигурност на България“.

"Министерството на отбраната работи с конкретни данни от службите. И днес съм запитал българските служби, идващата информация е съществено различна от тази във „Файненшъл Таймс“. Такива публикации единствено могат да притеснят българското гражданство. Рискът е изключително нисък, няма пряка заплата за България", подчерта Димитър Стоянов. Думите му бяха потвърдени от съюзниците ни.

НАТО е готово да реагира на всяка заплаха и да предприеме необходимото, за да защити своите членове, подчерта говорител на алианса.

Изказванията обаче вече бяха заглушени от страха на българите, удобно подпален от опозицията в името на партийни интереси.

Информацията не доказва предстоящ удар, но изисква незабавна и ясна реакция от българското правителство и разбива удобното самоуспокоение, че за България няма пряка заплаха, скочи ГЕРБ. Партията на Борисов отново зае двойнствена позиция - хем да удари Радев, хем да не дразни много съюзниците от НАТО.

"Прогресивна България" ликвидира българския суверенитет, включи се лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов. За него тази статия е попътен вятър в президентската кампания, в която ще громи американските самолети.

Най-креслив бе Асен Василев. „Пет години опазихме България от войната. Радев ни вкара в нея само за два месеца“, обяви той новата опорка на ПП-ДБ срещу кабинета. Досущ като миналато година, когато отново публикация във "Файненшъл Таймс" даде началото на есенната политическа турболентност.

На 1 септември 2025 г. гръмна новината, че самолетът на Урсула фон дер Лайън е кръжал над България заради заглушен GPS-сигнал в резултат на руска хибридна атака. Службите у нас категорично отрекоха, евродепутатът Елена Йончева дори отправи въпрос към председателката на ЕК. И макар впоследствие да стана ясно, че това е било рутинно смущение, пепейците предизвикаха горещи дискусии в парламента, а Николай Денков дни наред обвиняваше премиера Росен Желязков, че е омаловажил проблема и че се е опитвал да прикрие руско влияние в страната.

Днес на прицел е премиера Радев. Във вторник, едно интервю на руския външен министър Сергей Лавров се превърна в основно оръжие на умно-красивата машина зад ПП-ДБ, която се опита да прокара тезата за топла връзка на Радев с Москва. В сряда, заради информация в британското издание, премиерът беше порицан за прекалена пронатовска позиция.

За всички е ясно, че смелостта на пепейците да критикуват американските самолети дойде с властта на Тръмп, защото по времето на демократите, именно те бяха глезените момчета на администрацията на Байдън. Обичаха да летят всеки месец до Вашингтон, напреварваха се да дават интервюта във "Файненшъл Таймс". Там се изтъкваха като големите натовци и се жалваха на воля от липсата на демокрация у нас.

Днес, носталгията по доброто старо време е толкова силна, че са готови да се заиграят и с най-големия страх на хората - войната. Уж искат да извадят самолетите от Безмер, а всъщност, искат да изкарат хората на улицата.

Затова и развълнуваното изказване на Асен Василев е един удобен повод да свири сбор за новия политически сезон.

Опозицията вече малко по малко сгъстява въздуха преди новия бюджет, а след това ще нажежи до червено обставонката преди президентския вот. А големият им проблем - липсата на кандидати и смаленият рейнинг, ще продължават да компенсират по познатия начин - с удари по кабинета. Като палят фитила отвътре. И от чужбина.