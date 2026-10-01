Отиде си още един знаков сръбски диктатор

Биляна Плавшич, бивша членка на военното ръководство на Република Сръбска, осъдена за военни престъпления, почина на 96-годишна възраст в Белград, предаде БГНЕС.

Пред Хагския трибунал тя призна вината си за преследване на население на политическа, расова и религиозна основа и през 2003 г. беше осъдена на 11 години затвор.

През 2009 г. Плавшич беше освободена, след като изтърпя част от присъдата си. Седем години след признаването на вината обаче Плавшич оттегли признанието си.

Погребението й се очаква да бъде в Баня Лука.

Плавшич бе сръбска и югославска политичка, доктор по биологически науки, депутат в парламента на Република Сръбска и сръбски представител в колективното председателство на Босна и Херцеговина. Била е и декан на Факултета по природни науки и математика в Сараево, функционер на Сръбската демократическа партия (СДС) и председател на Сръбския народен съюз (СНС).

Родена е на 7 юли 1930 г. в Тузла, тогава в Кралство Югославия, и израства в Сараево. Завършва биология във Факултета по природни науки и математика в Загреб, където защитава докторска дисертация по ботаника в областта на растителната вирусология. Специализира в САЩ като стипендиант на програмата „Фулбрайт“.

Плавшич е работила и специализирала във вирусологичния институт в Прага, Университета на Минесота в САЩ, както и в Лондон, Бари, Триполи и Ню Делхи. След завършването на образованието си е професор и декан във Факултета по природни науки и математика в Сараево.

В навечерието на разпадането на бивша Югославия тя прекратява академичната си кариера и влиза в политиката. На изборите през 1990 г. е избрана за член на колективното председателство на Босна и Херцеговина и едновременно с това оглавява Съвета за защита на конституционния ред на страната.

През април 1992 г., преди избухването на войната в Босна и Херцеговина, Плавшич подава оставка от двете длъжности и се присъединява към председателството на Република Сръбска. На 20 май 1992 г. напуска Сараево, където вече са започнали бойните действия, като последния член на тесния кръг на сръбското ръководство, останал в града.

До 14 септември 1996 г. тя е един от двамата вицепрезиденти на Република Сръбска. Тогава Радован Караджич прехвърля президентските си правомощия на нея под натиска на международната общност.

На изборите през 1996 г. Плавшич е избрана за президент на Република Сръбска. На следващите президентски избори през 1998 г. тя губи от кандидата на Сръбската радикална партия Никола Поплашен.

На 20 юли 1997 г. е изключена от СДС. Месец по-късно основава Сръбския народен съюз и на 28 август е избрана за негов председател. На втория конгрес на партията през май 1998 г. отново е избрана на поста.

След загубата на местните избори през април 2000 г. извънредното събрание на СНС гласува вот на недоверие срещу нея. Плавшич и 105-те делегати, които я подкрепят, продължават дейността си под името „Сръбски народен съюз-Биляна Плавшич“.

В средата на декември 2000 г. тя подава оставка като депутат в парламента на Република Сръбска по здравословни причини.

На 10 януари 2001 г. Плавшич доброволно се предава на Международния трибунал за бивша Югославия в Хага. Тя е обвинена през април 2000 г. в геноцид, престъпления срещу човечеството, военни престъпления срещу мюсюлмани и хървати и тежки нарушения на Женевските конвенции по време на войната в Босна и Херцеговина.

На 27 февруари 2003 г. е осъдена на 11 години затвор, след като признава вината си за преследване на население на политическа, расова и религиозна основа, определено като престъпление срещу човечеството. Останалите обвинения са оттеглени след признаването на вината.

На 26 юни 2003 г. е прехвърлена от Хага в Швеция, където изтърпява присъдата си в затвора Хинсеберг. Освободена е в края на октомври 2009 г., след като излежава около две трети от наказанието.

След освобождаването си Плавшич живее в Белград уединено и без активна политическа дейност. Била е разведена и няма деца.