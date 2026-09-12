Диктатор номер едно в света удари всички в земята!
Няма такъв световен рекорд в политиката
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Няма такъв световен рекорд в политиката
Поведението на президента Румен Радев е копи-пейст на демонстрациите на гуруто му Владимир Путин
Държи се като парвеню, накрая ще разбере, че е вдигнал юмрук единствено срещу себе си
Той е скромно успешен комик с 4% рейтинг, каза президентът на САЩ
Какво обяви гласът на Демократическата партия
Това стана по време на прием в Калифорния в присъствието на журналисти
Коментар на служебния премиер пред студенти
Напълно бе отхвърлена жалбата на семейството на Франциско Франко срещу ексхумацията му
Да се вгледаме дълбоко в душите си и да направим оценка на модерните ни демокрации
"Привет, диктаторе!". С тези думи председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер "поздравил" унгарския премиер-популист Виктор Орбан на срещата на ЕС за Източното...
Пхенян. Всички мъже в Северна Корея вече са задължени да подстрижат косите си като лидера си Ким Чен Ун, съобщи Би би Си, цитирайки местни медии. Пред...
Съпругата на бившия югославски диктатор Йосип Броз Тито Йованка е изпаднала в кома. Директорът на спешния център в Белград Милко Ристич е съобщил, че...
Анкара. Турският президент - Абдуллах Гюл, обсъди на среща с премиера на страната Реджеп Тайип Ердоган последната обстановка в Близкия Изток и преди в...