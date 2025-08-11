Новият образ на Радев - Кръстник или диктатор?

Живеем в две Българии. В едната 16-годишният Даниел всяка сутрин носи вода и храна на пожарникарите и доброволците, борещи се четвърто денонощие с огнената лавина в Сунгурларе.

В другата - президентът Румен Радев като един самый настоящий Путин блокира улиците на Варна с кортеж, досущ като диктаторите: мотористи, патрулки, четири лимузини, два джипа и един микробус - всички с включени сирени и сигнални светлини, сякаш сме в извънредно положение или във времето на Тато, когато затваряха булевардите с часове.

В едната България хората се вдигат в защита на дете в неравностойно положение, брутално свалено от самолета на Ryanair, защото инвалидната количка не допадала на пилота.

В другата - десетина гардове от НСО отцепват част от плажа, за да може друг пилот, вече бивш, да показва плочките на корема си и в нарушение на правилата да прави плувни подвизи отвъд шамандурата при червен флаг. Охраната на Радев даже сръфа спасителите, дръзнали да си помислят, че могат да си свършат работата и да спрат височайшия летовник.

Тъжно и жалко за държава, чийто президент определено е решил, че конституционната роля "обединител на нацията" е скучна, затова трябва да си избере нов образ - нещо средно между мутра, олигарх и диктатор. Откъснал се от земята политик, за когото пожарите, спекулата и загубената реколта нямат значение, стига да е пред камерите, за да атакува властта.

Всъщност, надменното поведение на Радев не е от сега. Той показа истинското си лице, още когато вдигна юмрука, за да извика "Мутри, вън", а после се оказа, че било, за да вземе властта и да доведе онези момчета и момичета, които фалшифицират документи, арестуват незаконно, харчат безогледно и които самият той нарече по-късно шарлатани.

Демонстрира интересите си, когато неговият енергиен министър сключи загробващия договор с "Боташ", а съветникът му си спечели финансовия прякор "Пътят на Копринката".

Разкри целите си, когато в най-важните дни за България - приемането й в еврозоната, поиска референдум срещу еврото и се скри в луксозна вила в Гърция за ЧРД на жена си.

Не е проблем, че Радев е отишъл на почивка. Даже изглеждаше родолюбиво, че го прави на родното Черноморие. Но медийните разкрития при кого е отседнъл в созополския хотел доказаха за кой ли път, че зад широкото стегнато рамо на Радев винаги надничат канали за контрабанда, "пудели и пачки", афери ала Паскал. И президентът дължи отговори каква е връзката му с тези хора.

Да, разбира се, той трябва да бъде охраняван. Така е по закон. Но когато периодично пита кой в държавата се охранява от НСО, сега е ред той да обясни: защо ползва кортеж за цяла делегация и колко струва масрафът.

От кого толкова се пази Радев, та охраната му е многобройна и въоръжена до зъби? Остава му година в президентството, пропиля шансовете да се превърне в политическа алтернатива. Дори да има извънредни избори - домовата книга не само оцеля, постоянно се допълва.



Не е никаква геополитическа заплаха. Откакто е президент, България стои далече от масата на световната политика. Величае Путин, но погледът му все е към НАТО. Дали пък не се вижда в огледалото като българския Фицо? Звучи наистина смехотворно.

Истината е, че тази показност, арогантност и безпардонност издават огромна вътрешна недооценка. Поведение на самохвален пилот, прекалил с политическите лупинги, който лети към земята, но продължава панически да не признава провала си. Изглежда като Костов, който се обиди на хората, че си оттеглиха подкрепата.



Нелепи са опитите му да копира диктатори като Путин, защото неговите приближени си остават просто слуги на руската олигархия, създали унищожителен хаос с неизгодни сделки и предстоящи фалити.



Невъзможно да е влезе в Ролята на Кръстника, защото е ограден от куп посредници, които не спират да целуват пръстена на корупцията.

Държи се като парвеню, както казва Калина Андролова, което не може да поиска прошка и да признае грешките си. И така, слага кръст на политическото си бъдеще. Накрая ще разбере, че е вдигнал юмрук единствено срещу себе си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com